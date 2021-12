செயற்கை முறை கருத்தரித்தல்.. ஒழுங்குபடுத்தல் மசோதா லோக்சபாவில் நிறைவேற்றம்- புதிய விதிகள் என்ன?

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: செயற்கை முறை கருத்தருத்தல் தொழில்நுட்ப ஒழுங்குபடுத்துதல் மசோதா 2020 லோக்சபாவில் நேற்று தாக்கல் செய்யப்பட்டு குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது. கருமுட்டை விற்பனையில் ஈடுபடுபவர்கள், முதல் தடவை தவறு செய்திருந்தால் ரூ.10 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்படும். மறுபடியும் பிடிபட்டால், அவர்களுக்கு 12 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை கிடைக்கும்.

செயற்கை முறை கருத்தரித்தல் தொழில்நுட்ப ஒழுங்குபடுத்துதல் மசோதா 2020 (Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2020) கருவுறுதல் கிளினிக்குகள் மற்றும் முட்டை/விந்து வங்கிகளுக்கு குறைந்தபட்ச தரநிலைகள் மற்றும் நடத்தை விதிகளை அமைக்க இந்த சட்டம் வழிவகுக்கிறது.

3 வேளாண் சட்டங்கள் ரத்து.. மசோதாவிற்கு ஒப்புதல் வழங்கினார் குடியரசு தலைவர்

இந்தியாவில் அண்மைகாலமாக செயற்கை கருத்தரிக்கும் மையங்கள் புற்றீசல் போல் முளைக்க தொடங்கியுள்ளது. குழந்தை பெறுவதில் கணவர், மனைவி ஆகியோரிடம் குறைபாடுகள் காணப்படுவது அதிகரித்துள்ள சூழலில், பலரும் வாடகைத் தாய் , செயற்கை கருத்தரிப்பு போன்ற தொழில்நுட்பம் மூலம் குழந்தை பெற்றுகொள்ள ஆர்வம் காட்ட தொடங்கியுள்ளனர்.

English summary

Lok Sabha Wednesday passed by voice vote the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2021, after a detailed discussion among all parties in the House a first during this Winter Session. The Union Health Minister has announced that both the surrogacy bill and the Reproductive Assistance Technology Regulation Bill will be passed in the Rajya Sabha.