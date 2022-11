பேராபத்து வருகிறதா? பருவநிலை மாறுபாட்டால் 65% பூச்சி இனங்கள் அழிந்துபோக வாய்ப்பு..எச்சரிக்கும் ஆய்வு

Delhi

டெல்லி: பருவநிலை மாறுபாடு காரணமாக அடுத்த நூற்றாண்டில் இந்த பூமியில் வாழும் 65 சதவீத பூச்சி இனங்கள் அழியும் அபாயம் இருப்பதாக ஆய்வு முடிவுகள் அதிர்ச்சிகர தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.

பருவநிலை மாறுபாடு மிகப்பெரும் பிரச்சினையாக உருவெடுத்து வருகிறது.

அளவுக்கு அதிகமான மழை, வரலாறு காணாத வறட்சி, உணவுப் பஞ்சம், வெப்ப நிலை அதிகரிப்பு என பல்வேறு சிக்கல்களுக்கும் பருவ நிலை மாறுபாடே காரணமாக அமைந்துள்ளது.

Due to climate change, 65 percent of the insect species living on earth are at risk of extinction in the next century, the study has revealed shocking information.