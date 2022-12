வெறும் 7 செகண்ட்தான்! லேட்டாகியிருந்தால் ரிஷப் பண்டிற்கு என்னவாகியிருக்கும்? பஸ் கண்டக்டர் பகீர்

Delhi

டெல்லி: கிரிக்கெட் வீரர் ரிஷப் பண்டின் கார் அவரை வெளியே இழுத்த அடுத்த 5 முதல் 7 வினாடிகளுக்குள் தீப்பிடித்து எரிந்து விட்டதாக அவரை காப்பாற்றிய பேருந்து நடத்துநர் தெரிவித்துள்ளார்.

கிரிக்கெட் வீரரான ரிஷப் பண்ட் டெல்லியிலிருந்து உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள தனது வீட்டிற்கு தனியாக காரில் சென்றுக் கொண்டிருந்தார். புத்தாண்டையொட்டி தனது தாயாருக்கு சர்பிரைஸ் கொடுக்கும் விதத்தில் அவர் தான் வருவதை குடும்பத்தாரிடம் சொல்லவில்லை.

நேற்று அதிகாலை உத்தரகண்ட் மாநிலம் ஹம்மாத்பூர் ஜால் அருகே ரூர்க்கின் நர்சன் எல்லையில் இவரது கார் சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது கார் மிகவும் அதிவேகமாக வந்து கொண்டிருந்து. இந்த நிலையில் திடீரென கார் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சென்டர் மீடியனில் மோதியது.

