4 மாசமா குளிக்கல.. குடலைப் பிசைந்த நாற்றம்.. வெறுத்துப் போய் 18 வயது அறை தோழியை விரட்டி அடித்த பெண்!

டெல்லி: நான்கு மாதங்களாக குளிக்காமல், தன்னை டார்ச்சர் செய்த தனது அறைத் தோழியின் 'நாற்றமெடுத்த' கதையை பெண் ஒருவர் சமூகவலைதளத்தில் பதிவு செய்திருப்பது பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

காலை எழுந்தவுடனேயே நாம் செய்ய வேண்டிய வேலைகளில் பல் துலக்குதல், குளித்தல் போன்றவை முக்கியமானவை. அதுவும் கொரோனா தாக்கத்திற்குப் பிறகு வெளியில் சென்று வந்த ஒவ்வொரு முறையும் மக்கள் குளிப்பது, அவர்களது சுகாதாரத்திற்கு மட்டுமின்றி, அவர்கள் உடனிருப்பவர்களுக்கும் நல்லது என வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது.

ஆனால், ஒரு சிலர் சோம்பல் காரணமாக தினமும் குளிக்காமல் இரண்டு நாட்களுக்கு ஒருமுறை குளிப்பார்கள். ஆனால் இளம்பெண் ஒருவர் குளிக்காமல் இருந்ததால், அவரது அறைத் தோழி அவரை அறையை விட்டே விரட்டி அடித்த சம்பவம் நெட்டிசன்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

English summary

A 23-year-old woman took to Reddit to speak about her roommate who never showered. The 18-year-old was forcefully evicted by the landlord.