சுகாதார கட்டமைப்புகளுக்காக தமிழகத்துக்கு 5 ஆண்டுகளில் ரூ3,000 கோடி நிதி- பிரதமர் மோடியின் முழு உரை!

டெல்லி: சுகாதார கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கு தமிழகத்துக்கு அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ரூ3,000 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.

தமிழகத்தில் 11 புதிய மருத்துவ கல்லூரிகள், செம்மொழி தமிழாய்வு நிறுவனத்தின் புதிய வளாகம் ஆகியவற்றை வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் திறந்து வைத்து பிரதமர் மோடி பேசியதாவது: வணக்கம். தை பிறந்தால்-வழி பிறக்கும். பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். 11 மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் புதிய கட்டிடம் திறப்பு மூலம், சமுதாயத்தின் ஆரோக்கியம் மேம்படும். அதேவேளையில் கலாச்சாரத்துடனான நமது தொடர்பும் மேலும் வலுவடையும்.

மருத்துவர்கள் பற்றாக்குறை என்பது மிக நீண்டகாலமாக இருந்து வரும் பிரச்சினை. இந்த இடைவெளியை குறைக்க தற்போதைய மத்திய அரசு முன்னுரிமை அடிப்படையில் செயல்பட்டு வருகிறது. 2014-ல் நாட்டில் 387 மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருந்தன. கடந்த ஏழாண்டுகளில் மருத்துவக் கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை 596 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது 54% உயர்வாகும். 2014-ல் இந்தியாவில் சுமார் 82 ஆயிரம் இளநிலை மற்றும் முதுநிலை மருத்துவ பட்டப்படிப்பு இடங்கள் தான் இருந்தன. கடந்த 7 ஆண்டுகளில் இந்த எண்ணிக்கை சுமார் சுமார் 1 லட்சத்து 48 ஆயிரம் இடங்களாக அதிகரித்துள்ளது.

Prime Minister Narendra Modi said that A support of over Rupees three thousand crore would be provided to Tamil Nadu in the next five years. This will help in establishing/ Urban Health & Wellness Centres, District Public Health labs and Critical Care Blocks across the state.