சல்மான் ருஷ்டிக்கு கத்திக்குத்து.. இது ஜிஹாதிகளின் கொடூர செயல்.. கொதித்தெழுந்த நடிகை கங்கனா ரணாவத்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: அமெரிக்காவில் பிரபல எழுத்தாளர் சல்மான் ருஷ்டியை மேடையில் கத்தியால் கொடூரமாக குத்திய சம்பவத்துக்கு நடிகை கங்கனா ரணாவத் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் அவர், ‛‛இது ஜிஹாதிகளின் மற்றொரு கொடூரமான செயல்'' என விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

இந்தியாவில் பிறந்தவர் சல்மான் ருஷ்டி. தற்போது வெளிநாட்டில் வசித்து வருகிறார். பிரபல எழுத்தாளரான இவர் புதினங்கள் எழுதி வருகிறார். ‛‛மிட்நைட்ஸ் சில்ட்ரன்'' எனும் புதினத்துக்கு புக்கர் பரிசு பெற்றார்.

இதையடுத்து அவர் Satanic Verses எனும் நூல் எழுதினார். இது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. இஸ்லாமுக்கு எதிரான விஷயங்கள் இடம் பெற்றிருந்ததாக கூறி கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

English summary

Actress Kangana Ranaut has strongly condemned the incident of brutally stabbing famous writer Salman Rushdie on stage in America. And he criticized, This is another brutal act of jihadis''.