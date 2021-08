நாட்டில் முதன்முறையாக.. உச்சநீதிமன்ற முதல் பெண் தலைமை நீதிபதியாக நாகரத்னா தேர்வு செய்ய வாய்ப்பு!

Delhi

டெல்லி: உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகளாக நியமிக்க மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்ற கொலிஜியம் ஒன்பது பெயர்களை பரிந்துரை செய்துள்ளது. இதில் மூன்று பெண் நீதிபதிகள் அடங்குவார்கள்.

உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி என்.வி. ரமணா, மூத்த நீதிபதிகள் யு.யு.லலித், ஏஎம்கான்வில்கர், டிஒய் சுந்திரசூட், எல் நாகேஸ்வரராவ் ஆகியோர் அடங்கிய கொலிஜியம் இந்த 9 நீதிபதிகள் அடங்கிய பரிந்துரையை மத்திய அரசுக்கு அனுப்பியுள்ளது.

English summary

The Supreme Court Collegium has recommended nine names to the Central Government for appointment as judges in the Supreme Court. This will include three female judges