சரவெடிக்கு உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தடை.. கொண்டாட்டம் என்ற பெயரில் தீங்கு விளைவிப்பதா?.. சரமாரி கேள்வி

Delhi

டெல்லி: நாடு முழுவதும் வருகிற 4-ம் தேதி தீபவாளி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. தீபவாளி என்றாலே அனைவருக்கும் பட்டாசுதான் நியாபத்துக்கு வரும். பட்டாசு வெடித்து தீபாவளியை கொண்டாடுவது மக்களின் வழக்கம்.

ஆனால் வேதி பொருட்களை கொண்டு பட்டாசுகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இதனால் மக்களின் உடல்நல பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. பட்டாசுகள் வெடிப்பதால் காற்று மாசுபாடும் ஏற்படுகிறது என்று ஒரு தரப்பினர் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.

English summary

The Supreme Court has ordered that Saravedi should not be produced or sold. The manufacture and sale of crackers with chemicals is prohibited