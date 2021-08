விதிகளை மீறி கட்டிய 40 மாடி இரட்டை கோபுர கட்டிடம்.. 3 மாதத்தில் இடிக்க உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: டெல்லி அருகே உள்ள நொய்டாவில் 40 மாடி இரட்டை கோபுர அடுக்குமாடி குடியிருப்பை இடிக்க உச்சநீதிமன்றம் அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது. வீடு வாங்கியவர்களுக்கு 12% வட்டியுடன் பணத்தை திருப்பித் தர வேண்டும் என்றும் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனத்துக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

கட்டிட இடிப்பு செலவை ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் ஏற்க வேண்டும் என்று கூறிய நீதிபதிகள் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனத்துக்கு உடந்தையாக இருந்த நொய்டா அரசு அதிகாரிகளை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தனர்.

English summary

The Supreme Court has ordered the demolition of a 40-storey double-tower apartment complex in Noida near Delhi. The judges also ordered the real estate company to repay the home buyers with 12% interest