ஐஐடி, ஐஐஎம்களில் காலியாக உள்ள 10,000 பேராசிரியர் பணியிடங்கள் மோடி அரசின் பரிசு: விளாசும் ப.சிதம்பரம்

டெல்லி: மத்திய அரசின் கல்வி நிறுவனங்களான ஐஐடி மற்றும் ஐஐஎம்-களில் 10 ஆயிரம் ஆசிரியர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளதை , மோடி அரசின் மற்றொரு ஆண்டு இறுதி பரிசு என காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் நிதி அமைச்சருமான ப.சிதம்பரம் விமர்சித்துள்ளார்.

முன்னாள் நிதி அமைச்சரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான ப.சிதம்பரம் தொடர்ந்து ட்விட்டர் பக்கத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசை விமர்சித்து வருகிறார். பொருளாதார ரீதியாகவும் சிந்ததாந்த ரீதியாகவும் பாஜக அரசு தோல்வி அடைந்துவிட்டதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டி வருகிறார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பாஜக ஆட்சியில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம், வேலையின்மை விகிதம், மற்றும் வாராக்கடன் குறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்திருந்த ப. சிதம்பரம் நரேந்திரமோடி அரசின் ஆண்டு இறுதி பரிசுகளை என்ஜாய் செய்யுங்கள் என கிண்டலடித்து இருந்தார்.

P. Chidambaram, a senior Congress leader and former finance minister, has criticized the vacancy of 10,000 teaching posts in IITs and IIMs, the central government's educational institutions, as another year-end gift from the Modi government.