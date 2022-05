லோக்சபா தேர்தலை எதிர்கொள்ள தயார்..காங்கிரஸ் கட்சிக்கு புத்துயிர் ஊட்ட 3 குழுக்கள் அமைத்த சோனியா

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: 2024ம் ஆண்டு லோக்சபாதேர்தலுக்காக காங்கிரஸ் கட்சி 3 குழுக்களை அமைத்துள்ளது. அரசியல் விவகார குழு, தேர்தல் செயல்பாட்டு குழு, யாத்திரை குழு ஆகிய 3 குழுக்களை காங்கிரஸ் கட்சி அமைத்துள்ளது. காஷ்மீர் முதல் கன்னியாக்குமரி வரை செல்லும் "பாரத் ஜோடா யாத்திரையின்" திட்டமிடலுக்கான குழுவில் எம்பி ஜோதிமணி,சசி தாகூர் உள்ளிட்டோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ள தயாராகி வருகிறது காங்கிரஸ் கட்சி. அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்பூரில் கடந்த வாரம் 3 நாட்கள் "சிந்தனை அமர்வு" மாநாடு நடைபெற்றது. கட்சிக்கு புத்துயிர் ஊட்டவும் பலப்படுத்தவும் மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பல்வேறு யோசனைகளை முன் வைத்துள்ளனர். சோனியா காந்தி தலைமையில், உதய்பூரில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் காரியக் கமிட்டி கூட்டத்தில் 'நவ சங்கல்ப்' பிரகடனம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

தீவிர ஆலோசனைக்குப் பிறகு, காங்கிரஸ் கட்சியின் உயர்மட்ட முடிவெடுக்கும் அமைப்பான காங்கிரஸ் காரியக் கமிட்டி, ஞாயிற்றுக்கிழமை கட்சியில் ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு சீட்டு போன்ற விதிகளுக்கும் அமைப்பு சீர்திருத்தங்களுக்கான திட்டங்களுக்கும் ஒப்புதல் அளித்தது.

English summary

Sonia Gandhi forms 3 groups:(காங்கிரஸ் கட்சி 3 குழுக்கள் அமைப்பு) Congress chief Sonia Gandhi formed three groups on political affairs for guidance on key issues, Task Force-2024 to implement the Udaipur 'Nav Sankalp' declaration and another to coordinate the October 2 'Bharat Jodo Yatra'.