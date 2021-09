காங்கிரசுக்கு பிரசாந்த் கிஷோர் தேவை.. உறுதி காட்டும் சோனியா காந்தி.. சீனியர்கள் ஏற்பார்களா?

Delhi

டெல்லி: தேர்தல் வியூக நிபுணர் பிரசாந்த் கிஷோரை, காங்கிரஸ் கட்சியில் சேர்த்துக் கொள்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் சீனியர் தலைவர்களுடன் அந்த கட்சியின் தலைவர் சோனியா காந்தி விரைவில் ஆலோசனை கூட்டங்கள் நடத்தி இது தொடர்பாக இறுதி முடிவை எடுப்பார் என்று காங்கிரஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நிதிஷ்குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியில் இருந்தவர் பிரசாந்த் கிஷோர். ஐ-பேக் என்ற நிறுவனத்தின் மூலமாக நாட்டில் உள்ள பல்வேறு கட்சிகளுக்கும் தேர்தல் வியூகங்கள் வகுத்து கொடுத்து வருகிறார்.

தமிழக சட்டசபை தேர்தலின் போது திமுகவுக்காக அவர் பணியாற்றினார். மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜியின் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சிக்காக அவர் பணியாற்றினார்.

எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்து கூட பெற முடியாத காங்... பிரசாந்த் கிஷோரால் மட்டும் மீட்டெடுத்துவிட முடியுமா?

English summary

Congress President Sonia Gandhi will take final decision on induction of Prashant Kishor in to the party after held meeting with senior leaders.