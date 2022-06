மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சி.. அகவிலைப்படி உயர்த்தப்படுவதாக தகவல்.. எவ்வளவு சம்பளம் உயரும்?

Delhi

டெல்லி: நாட்டில் விலைவாசி நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்த்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி ஊதிய உயர்வு மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்படும். 7ஆவது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைப்படி கடந்த ஜனவரி மாதம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 3% உயர்த்தப்பட்டது. இதன்மூலம் 31%ல் இருந்து ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 34%ஆக அதிகரித்தது.

With prices rising day by day in the country, it has been reported that central government employees are likely to be offered a 5% hike in internal rates.