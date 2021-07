தென்மேற்குப் பருவமழை டெல்லியில் லேட்டாக ஆரம்பித்தாலும் அடி தூள்... பல பகுதிகளை துவம்பம் செய்தது

Delhi

டெல்லி: தென்மேற்குப் பருவமழை நாட்டின் தலைநகர் டெல்லியை முதன் முறையாக ஸ்பரிசித்துள்ளது. தாமதமாக பருவமழை தொடங்கினாலும் ஆரம்பமே அமர்களாக வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. டெல்லியின் பல பகுதிகளில் கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது. குர்கான், ஃபரிதாபாத் பகுதிகளில் பருவமழை கொட்டி வருகிறது.

நாட்டில் தென்மேற்குப் பருவமழை ஜூன் மாதமே தொடங்கினாலும் தமிழகம், கேரளா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிராவில் பருவமழை சீராக பெய்து வருகிறது. டெல்லியில் கடந்த 15 நாட்களுக்கு முன்பே பருவமழை தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அக்னி நட்சத்திர காலம் போல வெயில் சுட்டெரித்தது.

ஜூலை 1ஆம் தேதியன்று 43.5 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது. ஜூலை மாதத்தில் கடந்த 90 ஆண்டுகளில் பதிவான அதிகபட்ச வெப்பநிலையாகும். பருவமழை தாமதமாகவே தொடங்கும் என்று இந்திய வானிலை மையம் அறிவித்திருந்தது.

