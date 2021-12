இந்தியாவில் மெல்ல பரவும் ஓமிக்ரான் : அலை வருமா என 2 மாதத்தில் தெரியுமாம்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: உலகின் பல நாடுகளில் வேகமாக பரவிவரும் ஓமிக்ரான் வைரஸ், இந்தியாவிலும் மெதுவாக பரவி வருகிறது. இதுவரை 21 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் பரவலால் கொரோனாவின் அடுத்த அலை ஏற்படுமா? என்பது குறித்து தெளிவாக தெரியவர இன்னும் இரண்டு மாதங்கள் வரை ஆகலாம் என நிபுணர்கள் கருத்து கூறியுள்ளனர்.

ஒமிக்ரான் நோய் பாதிப்பு உள்ள நாடுகளில் இருந்து இந்தியாவிற்கு வருபவர்களை தீவிரமாக கண்காணிக்கும்படி அனைத்து மாநிலங்களுக்கும், மத்திய அரசு உத்தரவிட்டு உள்ளதையடுத்து நாடு முழுவதும் அனைத்து சர்வதேச விமான நிலையங்களிலும், தென் ஆப்ரிக்கா உள்ளிட்ட ஓமிக்ரான் வைரஸ் பரவிய நாடுகளில் இருந்து வருபவர்களுக்கு கட்டாய கொரோனா பரிசோதனை நடத்தப்படுகிறது.

விமான நிலையத்தில் தொற்று பாதிப்பு இருப்பவர்கள் கண்டறியப்பட்டால் உடனடியாக அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுகின்றனர். ஓமிக்ரான் வகை என உறுதியானதால் தீவிர கண்காணிப்பு வளையத்துக்குள் கொண்டு வர வேண்டுமென மத்திய அரசு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.

English summary

The Omicron virus, which is spreading rapidly in many parts of the world, is also slowly spreading in India. So far 21 people have been affected. Will the next wave of corona be caused by the spread of Omigron in India? Experts say it could take up to two months for that to become clear.