டேட்டாக்களை மறைக்காதீர்கள்.. இலங்கை கெட்டது இதனால்தான்! மத்திய அரசின் கூட்டத்தில் ஓவைசி வலியுறுத்தல்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இலங்கையின் உண்மை நிலையை கோத்தபய ராஜபக்சே மறைத்ததால் தான் அங்கு கடும் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே இந்தியாவில் வேலையிழப்பு, குழந்தை தொழிலாளர்களின் விபரங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிடுவாரா? என இலங்கை நிலை குறித்து விவாதிக்க மத்திய அரசு கூட்டிய கூட்டத்தில் ஏஐஎம்ஐஎம் தலைவர் அசாதுதீன் ஓவைசி கேள்வி எழுப்பினார். மேலும் நிதி நிலை தொடர்பாக மத்திய அரசை திமுகவுடன் சேர்ந்து அவர் எதிர்த்தார்.

இலங்கை பொருளாதார நெருக்கடி தொடர்பாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தலைமையில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் நேற்று டெல்லியில் நடந்தது.

இந்த கூட்டத்தில் திமுக உள்பட இந்தியாவின் அனைத்து கட்சிகளின் எம்பிக்கள் பங்கேற்றனர். இந்த கூட்டத்தில் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய் சங்கர் பேசினார்.

இலங்கை ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தலையீடு இல்லை- இந்திய தூதரகம் திட்டவட்டமாக மறுப்பு

English summary

It is because Gotabaya Rajapaksa has hidden the true situation of Sri Lanka that there has been a severe economic crisis. So will Prime Minister Narendra Modi publish the details of unemployment and child labor in India? AIMIM president Asaduddin Owaisi asked the question in a meeting convened by the central government to discuss the situation in Sri Lanka.