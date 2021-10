இமாலய தோல்வி அடைந்துவிட்டதாம் மோடி அரசின் லடாக் பாதுகாப்பு கொள்கை- ராகுல் குரலில் சு.சுவாமி

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: லடாக் எல்லை பாதுகாப்பு தொடர்பான கொள்கையில் பிரதமர் மோடி அரசு இமாலய தோல்வி அடைந்துவிட்டது என்று பாஜகவை சேர்ந்த ராஜ்யசபா எம்.பி.யான சுப்பிரமணியன் சுவாமி கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

ஜனதா கட்சியைக் கலைத்துவிட்டு பாஜகவில் சேர்ந்தது முதல் மத்திய அமைச்சர் பதவி தமக்கு கிடைப்பதற்காக தொடர்ச்சியாக காய்நகர்த்தி வருவதும் அதற்காக மத்திய அரசை விமர்சிப்பதும் சுப்பிரமணியன் சுவாமியின் வாடிக்கை. நிதி அமைச்சர்கள், ரிசர்வ் வங்கி ஆலோசகர்கள், பொருளாதார ஆலோசகர்கள் ஆகியோரை பாஜகவில் இருந்து கொண்டே விமர்சித்தவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி.

மத்திய அமைச்சரவை மாற்றத்தின் போது தமக்கு பதவி கிடைக்கும் என்கிற செய்தியை பரப்பிவிட்டு அதையே ரீட்வீட் செய்வார். ஆனால் பாஜக மூத்த தலைவர்கள் யாரும் சுப்பிரமணியன் சுவாமியை கண்டுகொள்வதே இல்லை.

English summary

BJP's Rajya sabha MP Subramanian Swami tweets that "Modi government has failed to deliver "vikas"--in the economy and in foreign policy. In Ladakh so far our defence policy looks a Himalayan failure. I am ready to help to RESET our failed policies but hubris is the stumbling block.