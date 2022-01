ஆயிரக்கணக்கானோர் சிறையில் இருக்காங்க.. ராஜேந்திர பாலாஜி ஸ்பெஷலா? உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு வாதம்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: ஆயிரக்கணக்கானோர் சிறைகளில் இருக்கும்போது ஒரு நாள் கூட ராஜேந்திரபாலாஜியால் சிறையில் இருக்க முடியாதா ? என கடுமையாக தமிழக அரசு தரப்பில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில், கூடுதல் ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்கு அனுமதியளித்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஆவின் நிறுவனத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி அ.தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி 3 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகார்களில் ராஜேந்திர பாலாஜி மற்றும் அவருடைய உதவியாளர்கள் நான்கு பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

திருச்சி சிறையில்.. சுதந்திர தியாகி 'நேதாஜி' புத்தகங்களை புரட்டும் ராஜேந்திர பாலாஜி.. சுவாரசிய தகவல்

இதனைதொடர்ந்து முன்ஜாமீன் கோரி ராஜேந்திரபாலாஜி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். ஆனால் அந்த மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்த நிலையில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 18ம் தேதி உச்சநீதிமன்றத்தில் முன் ஜாமின்கோரி மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. அதேநேரத்தில் 20 நாட்களுக்கு மேலாக ராஜேந்திர பாலாஜி தலைமறைவாக இருந்தார். நீண்ட தேடுதல் வேட்டைக்குப் பிறகு கடந்த வாரம் ராஜேந்திர பாலாஜியை தமிழ்நாடு காவல்துறையினர் கைது செய்தனர், இதனையடுத்து அவர் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Can't Rajendrapalaji stay in jail even for a day when thousands are in jail? As strongly argued on behalf of the Government of Tamil Nadu.