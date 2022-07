சி.வி சண்முகம் "மகிழ்ச்சி"..அதிமுக பொதுக்குழு ஜோராக நடக்கும்.. இபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் உற்சாகம்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: சென்னை டிவிசன் பெஞ்ச் வழங்கிய தீர்ப்புக்கு தடை கேட்டு நாங்கள் வழக்கு தொடர்ந்தோம். அந்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின் படி வரும் 11ஆம் தேதியன்று பொதுக்குழுவை நீங்கள் நடத்திக்கொள்ளலாம் அதற்குத் தடையில்லை என்று கூறியுள்ளனர். பொதுக்குழுவை சிறப்பாக நடத்துவோம் என்று முன்னாள் அமைச்சரும் இபிஎஸ் ஆதரவாளருமான சி.வி சண்முகம் கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத்தலைமை விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. கடந்த 23ஆம் தேதி அதிமுக பொதுக்குழு கூடியது. அந்த பொதுக்குழுவிற்கு எதிராக பொதுக்குழு உறுப்பினர் சண்முகம் தொடர்ந்த வழக்கில் பொதுக்குழுவை நடத்தலாம் ஆனால் ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்ட 23 தீர்மானங்கள் தவிர வேறு எந்த தீர்மானத்தின் மீதும் முடிவு எடுக்க கூடாது என்று உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

ஓபிஎஸ்ஸுக்கு இருந்த அந்த வழி காலி.. பெரிதும் நம்பிய பன்னீர்.. மொத்தமா முடிச்சுவிட்ட சுப்ரீம் கோர்ட்!

மேற்கண்ட உத்தரவுக்கு எதிராக எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் கடந்த 28ம் தேதி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனுவை தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கு இன்றைய தினம் உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. மனுவை விசாதித்த நீதிபதிகள், நீதிபதிகள் உத்தரவில், 'கட்சி விவகாரங்களில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது. அதிமுக பொதுக்குழு நடத்த தடை விதிக்க முடியாது. பொதுக்குழுவை நடத்த நீதிமன்றம் வழி காட்ட முடியாது என்று உத்தரவிட்டனர்.

English summary

According to the verdict of the Supreme Court in that case, you can hold the ADMK General Assembly on the 11th, July and there is no restriction on that. Former minister and EPS supporter CV Shanmugam has said that we will conduct the general committee.