பொதுமக்களுக்கு சூப்பர் நியூஸ்.. இனி ரயில்கள் தாமதமானால் இழப்பீடு.. உச்ச நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு

Delhi

டெல்லி: ரயில்கள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டை மீறிய காரணங்களால் தாமதமாக இயங்கப்பட்டதை நிரூபிக்க முடியவில்லை என்றால் அந்த ரயில்களில் பயணித்த பயணிகளுக்கு இழப்பீடு தர வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் ரயில்வே துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஜம்மு நகரைச் சேர்ந்த ஒரு குடும்பத்தினர் கடந்த 2016இல் ஸ்ரீநகருக்கு ரயில் மூலம் பயணிக்க இருந்தனர். இருப்பினும், ரயில் சுமார் 4 மணி நேரம் தாமதமானதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து வேறு வழியின்றி அதிக விலைக்குக் கால் டாக்ஸி பிடித்து ஸ்ரீநகருக்குச் சென்றுள்ளனர். அப்படியிருந்தும் கூட இவர்கள் தாங்கள் செல்ல வேண்டிய விமானத்தையும் தவறவிட்டனர், அதேபோல ஸ்ரீநகர் தால் ஏரியில் படகு சவாரிக்குச் செய்யப்பட்டிருந்த முன்பதிவும் வீணானதாகக் கூறப்படுகிறது.

English summary

Supreme Court says that for running late railway should pay compensation to all passengers, Railway should establish or prove that the delay occurred due to reasons beyond its control.