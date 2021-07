பின்னாலிருந்து வந்து.. ஜாகிங் சென்ற நீதிபதியை கொன்ற டெம்போ.. உச்சநீதிமன்றம் தானாக முன்வந்து விசாரணை

Delhi

டெல்லி: ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் காலையில் ஜாகிங் சென்ற நீதிபதி வாகனத்தை வைத்து மோதச் செய்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் "தானாக முன்வந்து" (suo motu) விசாரணை தொடங்கியிருக்கிறது.

பல்வேறு மாஃபியாக்களுக்கு எதிரான வழக்கு விசாரணை நடத்திய நீதிபதி என்பதால் இந்த வழக்கு பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்பி உள்ளது.

தலைமை நீதிபதி என்வி ராமண்ணா தலைமையிலான பெஞ்ச் தானாக முன் வந்து வழக்குப் பதிவு செய்ததோடு, நீதிமன்ற வளாகத்திற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் நீதித்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திய பல சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளதாகவும், நாட்டில் உள்ள நீதித்துறை சார்ந்த நபர்களின் பாதுகாப்பு பிரச்சினை சரி செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர்.

English summary

Dhanbad judge murder: The Supreme Court has takes suo motu cognisance into the incident in which a judge who went jogging in the morning in Jharkhand was killed in a collision with his vehicle.