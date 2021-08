பெகாசஸ்: என்.ராம் உள்ளிட்டோர் மனுக்கள் உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை.. மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு

Delhi

oi-Veerakumar

பெகாசஸ் ஸ்பைவேர் மூலமாக உளவு பார்க்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக சிறப்பு விசாரணை குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று மூத்த பத்திரிகையாளர் என்.ராம் உள்ளிட்டோர் தொடர்ந்த வழக்கை இன்று விசாரணை செய்கிறது உச்ச நீதிமன்றம்.

உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என்வி ரமணா அடங்கிய பெஞ்ச், மூத்த பத்திரிக்கையாளர்கள், எடிட்டர் கில்ட் ஆப் இந்தியா, ராஜ்யசபா எம்பி சசிகுமார், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பிரமுகர் ஜான் பிரிட்டாஸ், வழக்கறிஞர் எம்எல் ஷர்மா உள்ளிட்டோர் தொடர்ந்த வழக்குகளை ஒன்றாக்கி விசாரணை நடத்த உள்ளது உச்சநீதிமன்றம்.

ஊடகவியலாளர் பரஞ்சோய் குஹா தாக்கூர்தா, எஸ்என்எம் அப்டி, பிரேம் சங்கர் ஜா, ரூபேஷ் குமார் சிங் மற்றும் இப்சா ஷடாக்ஷி ஆகியோர் பெகாசஸ் ஸ்பைவேர் மூலம் உளவு பார்க்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

என் ராம் மற்றும் சஷிகுமார் ஆகியோர் தாக்கல் செய்த மனுவில், பெகாசஸ் ஸ்பைவேரை நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ எந்த விதத்திலாவது பயன்படுத்தியதா என்பதை மத்திய அரசு தெரியப்படுத்த உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ராணுவ பயன்பாட்டுக்கான ஸ்பைவேரைப் பயன்படுத்தி நடத்தப்பட்ட கண்காணிப்பு என்பது தனியுரிமைக்கான உரிமையை மீறுவதாகும். கே.எஸ்.புட்டசாமி வழக்கில் உச்சநீதிமன்றத்தின் 14, 19 மற்றும் 21 வது பிரிவுகளின் கீழ் தனியுரிமை என்பது, அடிப்படை உரிமையாகக் கருதப்படுகிறது.

ஊடகவியலாளர்கள், மருத்துவர்கள், வழக்கறிஞர்கள், சிவில் சமூக ஆர்வலர்கள், அமைச்சர்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சி அரசியல் பிரமுகர்கள் ஆகியோர் உளவு பார்க்கப்பட்டுள்ளது அடிப்படை பேச்சு மற்றும் கருத்துரிமைக்கான அடிப்படையை மீறும் செயல் என்று மனுதாரர்கள் கூறியுள்ளனர்.

ஷாக்! பெகாசஸ் பட்டியலில் உச்சநீதிமன்ற மாஜி நீதிபதி, பதிவாளர்கள்- பொதுநலன் மனுக்கள் மீது இன்று விசாரணை!

இந்திய எடிட்டர்ஸ் கில்ட் (EGI) இந்த விவகாரம் குறித்து நீதிமன்றத்தால் கண்காணிக்கப்படும் சிறப்பு விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும், கண்காணிப்புக்காக ஸ்பைவேர்களைப் பயன்படுத்துவதற்காக வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட விவரங்கள் மற்றும் அத்தகைய ஸ்பைவேர் பயன்படுத்தப்பட்ட நபர்களின் விவரங்களை அளிக்க மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று கோரப்பட்டுள்ளது.

பரஞ்சோய் குஹா தகூர்தா மற்றும் பிறர் தங்கள் மனுவில், பெகாசஸ் போன்ற ஸ்பைவேர்களை நிறுவுதல் அல்லது பயன்படுத்துவது சட்டவிரோதமானது மற்றும் அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது என்று அறிவிக்க உத்தரவிட வேண்டும். அரசு நிறுவனங்களால் அங்கீகரிக்கப்படாத கண்காணிப்பை பயன்படுத்தியதாக கூறப்படுவது அரசியலமைப்பின் கீழ் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட அவர்களின் அடிப்படை உரிமைகளை மீறும் செயல் என்று குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

ஜான் பிரிட்டாஸ் தனது மனுவில், இஸ்ரேலிய மென்பொருளான பெகாசஸைப் பயன்படுத்தி மக்களை உளவு பார்த்த செய்திகள் குறித்து சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு மூலம் விசாரணை நடத்த வேண்டும். அதை நீதிமன்றம் கண்காணிக்க வேண்டும் என்று கோரியுள்ளார். குற்றச்சாட்டுகளின் தீவிர தன்மை இருந்தபோதிலும், இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரிக்க அரசு அக்கறை காட்டவில்லை என்று மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

