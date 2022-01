பஞ்சாப் சம்பவம்.. 'அவர்களை சஸ்பெண்ட் செய்யுங்கள்..' நேரடியாக தலையிட்ட சூப்ரீம் கோர்ட்.. பரபர தகவல்

Delhi

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி பல்வேறு அரசுத் திட்டங்களை நேரடியாகத் தொடங்கி வைக்க நேற்று பஞ்சாப் மாநிலத்திற்குச் சென்றிருந்தார். ஹுசைன்வாலாவில் நடக்க இருந்த பொதுக்கூட்டத்தில் அவர் பங்கேற்பதாக இருந்தது.

முதலில் பஞ்சாப் பதிண்டா விமான நிலையத்தில் இருந்து விமானம் மூலம் அவர் ஹுசைன்வாலா செல்ல திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், மோசமான வானிலை காரணமாகப் பிரதமர் மோடி, சுமார் 100 கிலோமீட்டர் தூரம் வரை கார் மூலம் செல்லும்படி திட்டம் மாற்றியமைக்கப்பட்டது.

அப்போது நிகழ்ச்சி நடக்கும் இடத்திற்கு வெறும் 10 கிலோமீட்டர் தூரம் மட்டுமே இருந்த நிலையில், மேம்பாலம் ஒன்றில் பிரதமர் மோடியின் காரை விவசாயிகள் மறித்தாகக் கூறப்படுகிறது.

English summary

Supreme Court is likely to hear security lapses surrounding Prime Minister Narendra Modi's visit to Punjab. Punjab govt has set up a team to investigate and file a report in three days.