இப்படி நடந்ததில்ல! உச்சநீதிமன்றத்துக்கே சங்கடம் -பணமதிப்பிழப்பு வழக்கில் மத்தியஅரசை சாடிய நீதிபதிகள்

டெல்லி: உச்சநீதிமன்றத்தில் பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு எதிராக வழக்கு விசாரணையில் பதில் மனுவை தாக்கல் செய்யாத மத்திய அரசை கடுமையாக நீதிபதிகள் விமர்சித்து உள்ளனர்.

கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 8 ஆம் தேதி இரவு 8 மணியளவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ரூ.500 மற்றும் ரூ.1,000 நோட்டுக்கள் செல்லாது என அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.

கருப்பு பணத்தையும் கள்ள நோட்டையும் ஒழிப்பேன் என உறுதியளித்து இந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.

பணமதிப்பிழப்பு வழக்கு:மத்திய அரசுக்கு சிக்கல்? முக்கிய ஆவணங்களை ரெடியாக வைக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு

Supreme court judges have criticized the Union government for not filing a Affidavit in the case against demonetisation in the Supreme Court constitutional bench.