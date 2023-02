எங்கள் எய்ம்ஸ் எங்கே? மத்திய பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கவில்லை.. செங்கலை ஏந்தி எம்பி-க்கள் போராட்டம்!

மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு நிதி ஒதுக்காததற்கு தமிழ்நாடு எம்பி-க்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

டெல்லி: மத்திய பட்ஜெட்டில் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்காக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படாததை கண்டித்து தமிழ்நாடு எம்பி-க்கள் "எங்கள் எய்ம்ஸ் எங்கே?" என்ற கோஷத்துடன் செங்கலை ஏந்தி நாடாளுமன்றத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மதுரை தோப்பூரில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டினார். மதுரையில் அமைய உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு அடிக்கல் நாட்டு விழா நடத்தப்பட்டதால், தென் மாவட்ட மக்கள் மகிழ்ச்சியில் இருந்தார்கள்.

ஆனால் நான்கு ஆண்டுகள் கடந்தும் இதுவரை அடிக்கல் நாட்டிய சுற்றுச்சுவர் மட்டுமே கட்டப்பட்டுள்ளது. ஒற்றை செங்கலை கடந்து இதுவரை எந்த பணிகளும் தொடங்கப்படாமல் இருக்கிறது.

"Where is our AIIMS?", Tamil Nadu MPs protesting for the non-allocation of funds for Madurai AIIMS Hospital in the Union Budget.