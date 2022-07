அடுத்தடுத்து கோளாறுக்கு உள்ளாகும் விமானங்கள்.. என்ன நடக்குது? டிஜிசிஏ தலைவர் தந்த பரபர விளக்கம்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: சமீபத்தில் ஸ்பைஸ்ஜெட் நிறுவனத்தின் விமானங்களில் எழுந்த தொழில்நுட்ப கோளாறு தொடர்பான பிரச்சனை நாடு முழுவதும் விமான போக்குவரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த கோளாறுகள் காரணமாக அந்நிறுவனத்தின் விமானங்கள் திடீரென தரையிறக்கப்படும் சம்பவங்களும் அரங்கேறியது. பாகிஸ்தானில் கூட ஒரு விமானம் இதேபோல தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக சமீபத்தில் தரையிறக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், இம்மாதிரியான தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் இயல்பானவை என்றும், இதனால் மக்கள் பீதியடைய தேவையில்லையென்றும் உள்நாட்டு விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகத்தின் (டிஜிசிஏ) தலைவர் அருண்குமார் இன்று செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் வெளிநாட்டை சேர்ந்த விமானங்களும் இதுபோன்ற சிக்கல்களை கடந்த காலங்களில் எதிர்கொண்டது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

பிடிஐ செய்தி ஊடகத்திற்கு இன்று அவர் அளித்த பேட்டியில் அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார். அருண்குமாரின் இந்த கருத்துக்கு முக்கிய காரணமாக ஸ்பைஸ்ஜெட் விமான நிறுவனத்தின் தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் அடிப்படையாகும்.

English summary

All the snags experienced are routine and happen with all airlines and all types of fleet, the aviation regulator chief said.