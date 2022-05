தாவி வரும் ‘குரங்கு காய்ச்சல்”! இத்தனை நாடுகளில் பாதிப்பா? மாநிலங்களை அலர்ட் செய்யும் மத்திய அரசு!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : குரங்கு காய்ச்சல் என புனைப்பெயரில் அழைக்கப்படும் மங்கி பாக்ஸ் கடந்த 10 நாட்களில் 12க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில் அதன் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதாக உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது. இதையடுத்து அனைத்து மாநிலங்களும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு சீனாவின் மாநிலத்திலிருந்து பரவத் தொடங்கிய கொரோனா வைரஸ் அதற்கடுத்து உலகம் முழுவதும் தனது கிளைகளைப் பரப்பி இலட்சக்கணக்கான மக்களை காவு வாங்கியது.

கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பாதிப்பு குறையாமல் கொரோனா டெல்டா, ஆல்ஃபா, ஓமிக்ரான், கொரோனா எக்ஸ் ஈ என அடுத்தடுத்து மாறுபாடுகளை கடந்து தற்போது வரை உலக மக்களை பீதியில் ஆழ்த்தி வருகிறது என்றே கூறலாம்.

English summary

The World Health Organization (WHO) has warned that the monkey flu has been affecting more than a dozen countries in the past 10 days. also The central government has warned all states to be vigilant.