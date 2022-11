இமாச்சல், குஜராத் தேர்தல்.. கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிட தடை.. தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி

Delhi

டெல்லி: இன்னும் ஒரு சில தினங்களில் குஜராத் மற்றும் இமாச்சலப் பிரதேச சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், கருத்துக்கணிப்புகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் தடை விதித்துள்ளது.

இந்த தடை நாளை(நவ.12) காலை 8 மணி முதல் டிசம்பர் மாதம் 5ம் தேதி மாலை 5.30 மணி வரை அமலில் இருக்கும் எனவும் தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது.

இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள 68 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக நாளை வாக்குப்பதிவு தொடங்க உள்ள நிலையில் தற்போது இந்த தடை உத்தரவு வெளிவந்துள்ளது.

English summary

With Gujarat and Himachal Pradesh assembly elections to be held in a few days, the Election Commission has banned polls. The Election Commission has said that this ban will be effective from 8 am tomorrow (November 12) to 5.30 pm on December 5. This prohibition order has been issued while polling for all the 68 assembly constituencies in Himachal Pradesh is scheduled to begin tomorrow in a single phase.