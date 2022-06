அக்னிபத்..வன்முறைக் களமாகும் வடமாநிலங்கள்! துணை ராணுவ படைகளில் 10% முன்னுரிமை தருவதாக அரசு சமாதானம்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இந்திய ராணுவத்தில் அக்னிபத் திட்டத்தின் கீழ் சேரும் வீரர்களுக்கு துணை ராணுவப் படைகளான மத்திய ஆயுதப்படை மற்றும் அசாம் ரைபிள்ஸ் பிரிவில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.

ராணுவத்தில் இளைஞர்கள் 4 ஆண்டுகள் சேர்ந்து பணிபுரியும் வகையில் அக்னிபாத் திட்டம் என்ற புதிய திட்டத்தை அண்மையில் மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியது.

இத்திட்டத்தினால் தங்களது எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளதாக கூறி பீகார், உத்தரப்பிரதேசம், மேற்குவங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இளைஞர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

அக்னி பாத் ராணுவ வீரர்களுக்கான வயது வரம்பு 23 ஆக உயர்வு.. போராட்டத்தை அடுத்து மத்திய அரசு உத்தரவு!

English summary

The Home Ministry has announced that soldiers joining the Indian Army under the Agnipath program will be given priority in the Central Armed Forces and Assam Rifles, paramilitary forces.