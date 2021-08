இந்தியாவில் 2 மாதங்களுக்கு பிறகு கொரோனா உச்சம்.. கேரளாதான் முழு காரணம்.. ஷாக் ரிப்போர்ட்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: இந்தியாவில் 2 மாதங்களுக்கு பிறகு கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. நாட்டின் மொத்த பாதிப்பில் கேரளா மட்டும் 70% மேற்பட்ட பாதிப்பை கொண்டுள்ளது.

இந்தியாவில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு கொரோனா வைரஸ் இரண்டாவது அலை போட்டு புரட்டி எடுத்தது. ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு, மருத்துவமனையில் படுக்கைகள் காலியில்லை என்று நாடே பரிதவித்தது.

அதன்பின்னர் கொரோனா பாதிப்பும், உயிரிழப்பும் கணிசமாக குறைந்தது. கடந்த 2 மாதத்துக்கும் மேலாக கொரோனா குறைந்து வந்த நிலையில் தற்போது நாட்டில் மீண்டும் கொரோனா அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது.

13 மாவட்டங்களில் நிலைமை சரியில்லை.. எச்சரிக்கும் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன்

English summary

