இனி உலகம் முழுவதும் பறக்கலாம்.. மத்திய அரசு தந்த முக்கிய அப்டேட்.. எந்த தேதியில் இருந்து தெரியுமா.?

டெல்லி : இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து குறைந்து வருவதால், கொரோனா வைரஸ் காரணமாக இரண்டு வருட இடைவெளிக்குப் பிறகு திட்டமிடப்பட்ட சர்வதேச விமானங்களை மீண்டும் தொடங்குவதற்கான முடிவை சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் எடுத்துள்ளது.

சீனாவின் வூகான் மாநிலத்தில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கொரோனா உலகம் முழுவதும் அடுத்தடுத்து பரவி லட்சக்கணக்கானோரை பாதித்தது.

அமெரிக்கா, இந்தியா, இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளில் பலத்த சேதத்தை ஏற்படுத்திய கொரோனாவுக்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கொத்துக் கொத்தாக உயிரிழந்தனர். பொருளாதார ரீதியாகவும் பலத்த சேதத்தை உலக நாடுகள் சந்தித்தன.

English summary

As the incidence of corona in India continues to decline, the Ministry of Civil Aviation has decided to resume scheduled international flights after a gap of two years due to the corona virus.