மத்திய அரசிடம் அதிகாரம் இருந்தும்.. வாக்சின் விலையை ஏன் கட்டுப்படுத்தவில்லை?- உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி

Delhi

டெல்லி: மத்திய அரசே வாக்சின் கொள்முதல் செய்யாமல் மாநில அரசுகள் தங்களுக்குள் போட்டிபோட விடுவது ஏன் என்று உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியது.

நீதிபதி டி.ஒய் சந்திரசூட் தலைமையிலான அமர்வு, கொரோனா வைரஸ் நோயாளிகளுக்கு அத்தியாவசிய மருந்துகள், தடுப்பூசிகள் மற்றும் மருத்துவ ஆக்ஸிஜன் வழங்குவது தொடர்பாக தானாக முன்வந்து விசாரித்து வருகிறது.

இருவாரங்கள் முன்பு வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, மத்திய அரசு வாக்சின் பாலிசி தொடர்பாக, பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்ய அவகாசம் கோரியது. இதையடுத்து இன்று வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது.

"For entire population above 45, centre is procuring (vaccines) but for 18-44 there is bifurcation of procurement What is the basis for this?" the Supreme court asks union government.