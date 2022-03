லக்கீம்பூர்.. அமைச்சர் மகனின் ஜாமீனை ரத்து செய்யாதது ஏன்?உ.பி அரசிடம் உச்சநீதிமன்றம் பரபர கேள்வி!

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி : உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்கிம்பூர் கேரியில் வேளாண் சட்டங்களை எதிர்த்து போராடிய விவசாயிகள் மீது கார் ஏற்றி கொன்ற வழக்கில் கைதான மத்திய அமைச்சரின் மகன் ஆஷிஸ் மிஸ்ராவின் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்யாதது ஏன் என உத்தரப்பிரதேச அரசிடம் உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

மத்திய அரசு கொண்டு வந்த 3 வேளாண் சட்டங்களை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி வட மாநிலங்களில் ஆண்டு கணக்கில் விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்கிம்பூரில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த விவசாயிகள் மீது மத்திய இணை அமைச்சர் ஆஜய் மிஸ்ராவின் மகன் ஆஷிஸ் மிஸ்ராவின் கார் மோதியதில் விவசாயிகள், பத்திரிகையாளர்கள் உட்பட பலர் உயிரிழந்தனர்.

English summary

The Supreme Court has questioned the Uttar Pradesh government as to why it has not dismissed the bail plea of Union Minister’s son Ashish Mishra, who was arrested in connection with the carjacking of farmers who fought against agricultural laws in Lakhimpur, Uttar Pradesh :