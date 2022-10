‛‛ஆங்கிலேயர்களின் அடிமை’’.. ‛‛திப்பு’’ ரயில் பெயர் மாற்றத்தால் பாஜகவை நேரடியாக தாக்கி பேசிய ஓவைசி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: முஸ்லிம் மன்னராக திப்புவின் பெயரில் இயங்கிய ரயிலுக்கு இந்து மன்னராக உடையார் பெயர் சூட்டப்பட்ட நிலையில் ஆங்கிலேயர்களின் அடிமை என்று பாஜகவை நேரடியாக அசாதுதீன் ஓவைசி தாக்கி பேசி உள்ளார்.

மைசூர் மன்னராக இருந்தவர் திப்பு சுல்தான். இவர் 1782 முதல் மைசூர் மன்னராக செயல்பட்டு வந்தார். ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து இவர் 3 முறை போரிட்டார். இதில் 1799ல் நடந்த போரில் வீழ்த்தப்பட்டு துப்பாக்கி குண்டு பாய்ந்து திப்பு சுல்தான் இறந்தார்.

ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்த இவர் மைசூர் புலி என்று அழைக்கப்பட்டு வருகிறார். இவர் தனது ஆட்சிக்காலத்தில் விவசாயிகளுக்கு புதுமையான திட்டங்களை செயப்படுத்தினார். ராணுவ தொழில்நுட்பத்திலும் திறம்பட செயல்பட்டு இருந்தார்.

இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே.. 'மிலாதுன் நபி நல்வாழ்த்துக்கள்'.. பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை ட்விட்!

English summary

Asaduddin Owaisi has directly attacked the BJP as a slave of the British while the train which ran in the name of Tipu as a Muslim king was named as Wodiyar as a Hindu king.