Work From Ship.. உலகம் சுற்ற சொகுசு கப்பலில் ரூ.2.4 கோடிக்கு அறை..வாய்பிளக்க வைத்த அமெரிக்க இளைஞர்

டெல்லி: வொர்க் ப்ரம் ஹோம் போரடித்துவிட்டதாகவும், உலகை சுற்றி பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவலிலும் மெட்டா நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வரும் 28 வயது நிரம்பிய இளைஞர் ஒருவர் சொகுசு கப்பலில் ரூ.2.4 கோடிக்கு அறை எடுத்து வேலை செய்து கொண்டே புதிய இடங்களை ரசிக்க திட்டமிட்டுள்ள நிலையில் கப்பலில் அவருக்கான வசதிகள் பற்றிய விபரங்கள் வெளியாகி உள்ளது.

கொரோனா.. 2019ல் சீனாவில் துவங்கிய பாதிப்பு 2020 துவக்கத்தில் இந்தியா உள்பட பல நாடுகளில் பரவ துவங்கியது. இந்த பாதிப்பு தீவிரமானதால் பொதுமக்கள் வெளியே நடமாட தடை விதிக்கப்பட்டது.

இதனால் ஐடி உள்பட பல்வேறு நிறுவனங்கள் பணியாளர்களை வீட்டில் இருந்தே வேலை செய்ய பணித்தது. 2020ல் துவங்கிய வொர்க் ப்ரம் ஹோம் இந்தியா உள்பட பல நாடுகளில் நடைமுறையில் இருந்தது.

English summary

A 28-year-old young man who is working in Meta company is bored of work and home and wants to see the world. Details of the facilities for him have been revealed while he is planning to take a room on a luxury ship for Rs 2.4 crore and enjoy new places while working.