வெறும் 90 நாட்கள்தான் வேக்சின் தடுப்பாற்றல்.. டெல்டா கொரோனா நினைத்ததைவிட மோசம்..ஷாக்கிங் ரிப்போர்ட்

டெல்லி: உலகையே தற்போது ஆட்டிப்படைத்துக் கொண்டிருக்கும் டெல்டா கொரோனாவுக்கு எதிராக வேக்சின் தடுப்பாற்றல் வெறும் 90 நாட்களில் குறையத் தொடங்குவது பிரிட்டன் நாட்டில் நடைபெற்ற ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.

உலகில் தற்போதைய சூழலில் வேக்சின் மட்டுமே கொரோனாவுக்கு எதிரான மாபெரும் ஆயுதமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. பல்வேறு நாடுகளும் கொரோனா வேக்சின் பணிகளைத் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது.

அதேநேரம் உலகில் தற்போது வேகமாகப் பரவி வரும் டெல்டா கொரோனா பாதிப்பு ஏற்படுவதைத் தடுப்பதில் தடுப்பூசி பெரியளவில் பலன் தருவதில்லை என்ற கருத்தும் பரவலாக எழுந்துள்ளது.

