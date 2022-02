பொக்ரான் அணுகுண்டு சோதனையை எதிர்த்து.. பாகிஸ்தானுக்கு பீரங்கி கொடுத்து.. "உக்ரைன்.." ஒரு பிளாஷ்பேக்!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛பொக்ரான் அணுகுண்டு சோதனையை எதிர்த்தது, காஷ்மீர் விவகாரத்தில் கண்டனம், பாகிஸ்தானுக்கு ஆயுதங்கள் கொடுத்தது'' உள்ளிட்ட "காரணங்களாலும்தான்" உக்ரைன் மீதான போரில் ரஷ்யாவுடன் கைகோர்ப்பதே நல்லது என்ற முடிவை இந்தியா எடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா 3வது நாளாக போர் தொடுத்து வருகிறது. உக்ரைன் வீரர்கள் சரணடைந்தால் போரை நிறுத்துவதாக ரஷ்யா கூறியுள்ளது. இதுதொடர்பாக உக்ரைன் இன்னும் எந்த முடிவையும் அறிவிக்கவில்லை.

இதற்கிடையே ரஷ்யாவுடன் நல்லுறவை பேணும் இந்தியா இதில் தலையிட வேண்டும். ரஷ்யாவின் போர் தொடுக்கும் நடவடிக்கையை கைவிடக்கோரி பிரதமர் நரேந்திரமோடி, ரஷ்யா அதிபர் விலாடிமிர் புதினுடன் பேச வேண்டும் என உக்ரைன் தூதர் இகார் பொலிகா உள்பட பல்வேறு தரப்பினர் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

