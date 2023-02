சிகரெட் விலை உயர வாய்ப்பு.. புகைப்பிடிப்பவர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த நிர்மலா சீதாராமன்.. பட்ஜெட் விபரம்

சிகரெட் மீதான தேசிய பேரிடர் குழுவுக்கான வரி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் சிகரெட் உள்ளிட்ட பொருட்களின் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது.

டெல்லி: இந்தியாவில் சிகரெட்டுகள் மீதான தேசிய பேரிடர் வரியை 10 சதவீதத்தில் இருந்து 16 சதவீதமாக உயர்த்தி மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார். இதனால் விரைவில் சிகரெட்டுகள் மீதான விலை என்பது அதிகரிக்க உள்ளது.

2023-2024ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்து வருகிறார். காலை 11 மணிக்கு பட்ஜெட் உரையை நிர்மலா சீதாராமன் வாசிக்க தொடங்கி பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.

இந்த பட்ஜெட்டில் புகையிலை பொருட்கள் மீதான வரி அதிகரிக்கப்படும் எனவும், இதனால் அதன் மீதான விலை உயரும் எனவும் தகவல்கள் முன்கூட்டியே வெளியாகின. இதற்கு முக்கிய காரணம் என்பது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக சிகரெட் மற்றும் புகையிலை பொருட்களுக்கான வரியில் எந்த மாற்றமும் செய்யாதது தான் என நிபுணர்கள் கணித்து இருந்தனர்.

