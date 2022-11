ஷ்ரத்தா கொலை.. "குற்றவாளி தப்ப முடியாது, தக்க தண்டனை நிச்சயம்".. உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: டெல்லியில் லிவிங் டூகெதர் முறையில் வசித்து வந்த ஷ்ரத்தா கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய குற்றவாளிக்கு உரிய தண்டனை விரைவில் கிடைப்பதை டெல்லி போலீஸ் உறுதி செய்யும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்தார்.

டெல்லியில் ஷ்ரத்தா என்ற பெண்ணுடன் லிவிங்க் டூகெதர் முறையில் வசித்து வந்த அப்தாப் அமீன், கடந்த மே மாதம் ஷர்த்தாவை கொடூரமாக கொலை செய்தது அண்மையில் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது.

ஷ்ரத்தாவின் தந்தை அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணையை தொடங்கிய பிறகுதான், அப்தாப் அமீனே, ஷர்த்தாவை கொலை செய்து விட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் மறைத்து வந்தது அம்பலமானது.

துண்டு 35.. வேற வழியேயில்லை.. பிரதமர் மோடியே இங்கு மீண்டும் தேவை.. பாஜக லிஸ்ட்டில் சேர்ந்த

English summary

Union Home Minister Amit Shah said that the Delhi Police will ensure that the culprit involved in the murder of Shraddha who was living together in Delhi gets the appropriate punishment soon.