மகள் பெயரில் மதுபான விடுதி.. காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு.. மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி சவால்!

டெல்லி: கோவாவில் மகள் பெயரில் சட்டவிரோதமாக மதுபான விடுதி நடத்துவதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டுக்கு, மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய ஜவுளித்துறை மற்றும் சிறுபான்மை விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி. இவரின் மகள் ஜோயிஷ் இரானி. இவர் கோவாவில் நடத்தி வரும் விடுதியின் மதுபான உரிமையைப் புதுப்பிக்க, இறந்தவரின் ஆவணத்தை சமர்ப்பித்துப் பெறப்பட்டதாக காங்கிரஸ் கட்சியினர் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்

Union Minister Smriti Irani attacks Rahul gandhi over Goa illegar bar Issue Union Minister Smriti Irani attack from Congress over an alleged illegal bar being run in Goa by her 18-year-old daughter. She says Ms Irani also dared Rahul Gandhi to fight from the Amethi Lok Sabha seat again in 2024. I promise, he will lose again.