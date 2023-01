உன்னோவ் பாலியல் வழக்கு.. பாஜக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ குல்தீப் செங்கருக்கு இடைக்கால ஜாமீன் கொடுத்த கோர்ட்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: நாட்டையே அதிர வைத்த உன்னோவ் பாலியல் வழக்கில் குற்றவாளியான பாஜக முன்னாள் எ.எல்.ஏ குல்தீப் செங்கருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தனது மகள் திருமணத்தில் பங்கேற்க குல்தீப் செங்கர் இடைக்கால ஜாமீன் கோரியிருந்தார். இதையடுத்து 15 நாட்கள் ஜாமீன் வழங்கி டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் பங்கார்மாவு தொகுதி பாஜக எம்.எல்.ஏ.வாக இருந்த குல்தீப் செங்கர் மீது கடந்த 2017-ம் ஆண்டு பாலியல் புகார் எழுந்தது.

உன்னாவ் பகுதியைச் சேர்ந்த 17 வயது சிறுமியைக் கடத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக, குல்தீப் சிங் செங்கார் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

