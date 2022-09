புது ரெக்கார்ட்! அமெரிக்காவில் படிக்க இந்தியர்கள் ஆர்வம்! அதிகரித்த விசா.. இந்த டேட்டாவை பாருங்க!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இந்தியாவில் உயர்கல்வியை தொடர்வதைவிடவும் மேலை நாடுகளில் உயர்கல்வியை தொடர்வதை மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் அதிகம் விரும்புவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்நிலையில், இப்படியான உயர்கல்வி பயில்வதற்கு அமெரிக்காவை அதிகமானோர் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். அந்த வகையில் முன்னெப்போதைவிடவும் நடப்பாண்டில் இந்திய மாணவர்கள் அதிகமானோர்களுக்கு விசா வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

நடப்பாண்டின் தற்போதைய நிலவரப்படி அமெரிக்காவில் உயர்கல்வி பயில இந்தியாவின் 82,000 மாணவர்களுக்கு விசா வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

English summary

It has been reported that students and parents prefer pursuing higher education in western countries more than pursuing higher education in India. In this case, more and more people are choosing America for such higher education. According to reports, more Indian students have been granted visas this year than ever before. As of this year, it has been revealed that 82,000 Indian students have been granted visas for higher education in the United States.