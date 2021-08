வேக்சின் போட்ட பெண்களின் தாய்ப்பாலில் கொரோனா ஆன்டிபாடி.. குழந்தைகளை பாதுகாக்கும்-ஆய்வில் நல்ல செய்தி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கொரோனா வேக்சின் போட்டுக் கொண்ட பாலூட்டும் தாய்மார்களின் தாய்ப்பாலில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு கொரோனா ஆன்டிபாடிகள் உள்ளதாகவும் இது குழந்தைகளை நோயிலிருந்து பாதுகாக்க உதவும் என்றும் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கடந்த 2 ஆண்டுகளாகவே உலக நாடுகளைப் புரட்டிப் போட்டுக் கொண்டிருப்பது கொரோனா வைரஸ் தான். இந்த கொரோனா பாதிப்பைக் கட்டுப்படுத்த ஒவ்வொரு நாடும் மிகத் தீவிரமான முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது.

இருப்பினும், கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே இருப்பதால், இன்னும் எந்த ஒரு நாட்டினாலும் வைரஸ் பாதிப்பை முழுமையாகக் கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியவில்லை.

English summary

The breast milk of lactating mothers who have received the Covid-19 vaccine contains a significant supply of antibodies. These antibodies will help protect nursing infants from illness.