இன்று முடியும் காலக்கெடு.. மத்திய அரசின் புதிய ஐடி விதிகளை ஏற்றுக்கொள்ள தயார்.. பேஸ்புக் அறிவிப்பு!

டெல்லி: மத்திய அரசு கொண்டு வந்து இருக்கும் புதிய ஐடி விதிகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் முடிவில் இருப்பதாக பேஸ்புக் தெரிவித்துள்ளது. அதேசமயம் இது தொடர்பாக அரசுடன் சில விஷயங்கள் பற்றி ஆலோசனை செய்ய வேண்டும் என்றும் பேஸ்புக் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் மத்திய தகவல்கள் தொழில்நுட்ப துறை மூலம் சமூக வலைத்தளங்களுக்கும், ஓடிடி தளங்களுக்கும் புதிய விதிகள் கொண்டு வரப்பட்டன. கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இந்த விதிகள் அறிவிக்கப்பட்டன.

ஓடிடி தளங்கள், பேஸ்புக், வாட்ஸ் ஆப், டிவிட்டர், இன்ஸ்ட்டா உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்களில் வரும் கண்டெண்ட்கள் குறித்தும், அதன் மீது வைக்கப்படும் புகார்கள் குறித்து முடிவு எடுப்பதற்காக புதிய விதிகள் கொண்டு வரப்பட்டன. இந்த புதிய விதிகளை ஒப்புக்கொள்ள சமூக வலைத்தளங்களுக்கு மூன்று மாதம் அவகாசம் அளிக்கப்பட்டது.

We aim to comply with the new rules of IT by the Indian government says Facebook as the deadline to accept the rules end today.