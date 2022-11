நாடு முழுவதும் பொது சிவில் சட்டம் கட்டாயம் கொண்டு வருவோம்.. அடித்து சொல்லும் அமித்ஷா

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பாஜகவின் நீண்ட நாள் வாக்குறுதியான பொது சிவில் சட்டத்தை கட்டாயம் நாடு முழுவதும் அமல்படுத்துவோம் என்று டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசியுள்ளார்.

சிவில் விவகாரங்களில் ஒவ்வொரு மதத்தினருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சட்டங்கள் பின்பற்றப்படுவதால், இதை களைந்து பொதுவான ஒரு சிவில் சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற வாதத்தை பாஜக அவ்வப்போது எழுப்பி வருகிறது.

திருமணம், விவாகரத்து, வாரிசு, சொத்துரிமை, உள்ளிட்ட சிவில் விவகாரங்களில் தனித்தனியாக சட்டங்கள் ஒவ்வொரு மதத்திலும் உள்ளன.

English summary

Union Home Minister Amit Shah has spoken in Delhi that the BJP's long-standing promise of the Common Civil Code will be enforced across the country.