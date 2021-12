இந்திய ராணுவத்திற்கு ஏகே 203 ரக துப்பாக்கிகள் வலுசேர்க்குமா?.. சிறப்பம்சங்கள் என்ன?

Delhi

டெல்லி: இந்தியா- ரஷ்யா கூட்டு தயாரிப்பில் உருவாகவுள்ள ஏகே 203 ரக துப்பாக்கிகள் இந்தியாவிற்கு வலுசேர்க்குமா என்பதை பார்ப்போம்.

இந்தியா- ரஷ்யா இடையேயான உச்சி மாநாட்டின் போது ஏகே 203 ரக துப்பாக்கிகளை வாங்குவதற்கு இந்தியா முடிவு செய்துள்ளது. அதற்காக 5100 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அமேதியில் உள்ள தொழிற்சாலையில் இந்தியா- ரஷ்யா கூட்டு தயாரிப்பில் ஏகே 203 ரக துப்பாக்கிகள் தயாரிக்கப்படவுள்ளன.

இந்த துப்பாக்கிகளை இயக்குவது குறித்த செயல்விளக்கத்தையும் ரஷ்ய அதிகாரிகள் விளக்குவர். இந்திய ராணுவத்தால் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இன்சாஸ் வகை துப்பாக்கிகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

இன்று டெல்லி வருகிறார் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின்.. ஏ.கே. 203 ரக துப்பாக்கிகளை வழங்க முடிவு

What are the features of AK 203 type rifles? Here are the comparison of India's INSAS and Russia's AK 203.