உலக நாடுகளை ஆட்டிப்படைக்கும் ஓமிக்ரான் வைரஸ் அறிகுறிகள் என்னென்ன?.. முழு விவரம்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: கொரோனா வைரஸ் ஏற்கனவே ஒன்றரை ஆண்டுகளாக உலக நாடுகளை கதிகலங்க வைத்து வரும் நிலையில் தென்னாப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய வகை உருமாறிய கொரோனா வைரசான ஓமிக்ரான் 100-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பரவி பீதியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இந்தியாவிலும் ஓமிக்ரான் வைரஸ் ஏற்கனவே புகுந்து விட்டது. கர்நாடக மாநிலத்தில் முதன் முதலில் ஓமிக்ரான் கண்டறியப்பட்டது. அதன்பிறகு மகாராஷ்டிரா, டெல்லி, தமிழ்நாடு,ம் கேரளா, ஆந்திரா என பல மாநிலங்களுக்கும் ஓமிக்ரான் வைரஸ் பரவி விட்டது.

தமிழ்நாட்டில் ஓமிக்ரான் பாதிக்கப்பட்ட 34 பேரும் எப்படி இருக்கிறார்கள்?- அமைச்சர் மா.சு முக்கிய தகவல்

English summary

A study by the University of Pennsylvania in the United States found that the symptoms of the corona virus and the delta virus were similar to those found in the Omicron virus. Patients who have not been vaccinated have also been reported to have symptoms such as shortness of breath and cough