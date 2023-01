அசுர வளர்ச்சி.. அசாதாரண சொத்து மதிப்பு! காரணம் பிரதமர் மோடியா? முதல்முறையாக மனம் திறந்த கவுதம் அதானி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பாஜகவும் பிரதமர் மோடியும் ஆதரவாக இருப்பதால் தான், அம்பானி இந்தளவுக்கு வளர்ச்சியடைவதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ள நிலையில், இது குறித்து அவரே முதல்முறையாக மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே கவுதம் அதானி தனது தொழில்களைத் தொடர்ச்சியாக விரிவுபடுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார். இதன் மூலம் உலக கோடீஸ்வரர்கள் பட்டியலில் ஒருவராகவும் இந்தியாவில் டாப் கோடீஸ்வரர் என்ற சிறப்பையும் பெற்றுள்ளார்.

இருப்பினும், பாஜகவுக்கு அரசு அவருக்கு ஆதரவாக இருப்பதாகவும் இதன் காரணமாகவே அவர் இந்தளவுக்கு வளர்வதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இது குறித்து கவுதம் அதானியே தனது பேட்டி ஒன்றில் விளக்கியுள்ளார்.

ராமேஸ்வரத்தில் மோடி.. கோவையில் அமித்ஷா போட்டியிடணும்.. பரபரப்பு காரணத்தை சொல்லும் அர்ஜுன் சம்பத்

English summary

Gautam Adani says One can never get personal help from PM Modi: Is BJP behind the growth of Gautam Adani.