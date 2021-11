'வலிக்கிறது..' சன் ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் நடந்தது என்ன? மனம் திறந்த வார்னர்

Delhi

டெல்லி: சன் ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி நிர்வாகம் உரிய காரணம் இல்லாமல் தன்னை கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து விலக்கியதும், 11 பேர் கொண்ட அணியில் ஆட வாய்ப்பு தராததும் தனக்கு வலித்ததாக மனம் திறந்து கூறியுள்ளார் டேவிட் வார்னர்.

டி20 உலகக் கோப்பையில் போட்டியின் தொடர் நாயகன் விருதை வென்றவர் ஆஸ்திரேலியாவின் டேவிட் வார்னர். அரையிறுதியில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராகவும், இறுதிப் போட்டியில் நியூசிலாந்துக்கு எதிராகவும் இவர் குவித்த ரன்கள் ஆஸி. வெற்றிக்கு உதவின.

ஆனால் இவரைத்தான், சன் ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட வாய்ப்பு தராமல் பாட்டில் தண்ணீரை தூக்க வைத்தது.

