"காற்றில் கலந்த கல்பனா.." 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்த கொடூரம்! உலகிற்கே விழுந்த பேரிடி.. என்ன நடந்தது

விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் இந்தியப் பெண் கல்பனா சாவ்லா, 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே நாளில் உயிரிழந்தார்.

டெல்லி: விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் இந்திய பெண் என்ற சிறப்பை பெற்ற கல்பனா சாவ்லா, சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே நாளில் மரணமடைந்தார். அன்றைய தினம் அவர் பயணித்த விண்கலத்தில் என்ன நடந்தது என்பதைப் பார்க்கலாம்.

இன்று விண்வெளி துறையில் இந்தியா தலைசிறந்த நாடுகளில் ஒன்றாக உள்ளது. இருப்பினும் நாம் இந்த நிலையை அடையப் பல ஏகப்பட்ட கஷ்டங்களைச் சந்தித்துள்ளோம். மேலும், பலர் இதற்கு இன்ஸ்பிரேஷனாகவும் இருந்துள்ளனர்.

அப்படி விண்வெளி துறையில், அதிலும் குறிப்பாகப் பெண்களும் விண்வெளி துறையில் சாதிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையைக் கொடுத்தவர் கல்பனா சாவ்லா. இருப்பினும், எதிர்பாராத விதமாக அவருக்கு ஏற்பட்ட மரணம் என்பது உலகையே அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

Kalpana Chawla passed away 20 years ago in the same day Columbia disaster: Columbia disaster which is the reason for seven astronauts killed in mid air.